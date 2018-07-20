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Leyla'nın katili 'lı mı?

'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 'in katili daha önce ismi gündeme gelen babasının amca oğlu çıktı. Katil zanlısı Mehmet Aydemir ile ilgili iddiası da var. Leyla'nın babası ise 'suçlamamız yersiz olur' diyerek çekinceli davranıyor.

Leylanın katili Mehmet Aydemir PKKlı mı?
Katil zanlısı olarak 3 kişiyle birlikte gözaltına alınan 'in suçunu itiraf edip etmediği bilinmiyor. Savcılığı Mehmet Aydemir'in katil zanlısı olarak tutuklandığını belirtip yaptığı son açıklamada şu bilgileri verdi:



'2015 doğumlu 'in 15 Haziran 2018 tarihinde Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolması ve 02 Temmuz 2018 tarihinde ölü bulunması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şüpheli, 14 Temmuz 2018 tarihinde gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 3 şüpheli mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştır."



Leyla Aydemir'in babası kuşkulu : Bu noktada Leyla Aydemir'in babasının ne diyeceği merak ediliyordu. İHA muhabirine konuşan baba Nihat Aydemir, kızının katili olarak amcaoğlunun tutuklanmasıyla ilgili şüpheli konuştu ve şunları söyledi:

"Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Kimseyi suçlamamız yersiz olur"



Baba Nihat Aydemir, Leyla kaybolduğunda gözler Mehmet Aydemir'e dönünce onu savunmuştu. Nihat Aydemir, "Mehmet ile ilgisi yok" demişti. Mehmet Aydemir'de o günlerde yaptığı açıklamada iddiaları reddetmişti.

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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 12:30
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