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Emeklilere müjdeli haber! Emekli ikramiyeleri ne an yatacak? Emeklilere ikramiye müjdesi!

Milyonlarca emeklinin beklediği ayı yaklaşıyor. Yaklaşık 12 milyon vatandaş emekli ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Emeklilerin beklediği ikramiye müjdesi geldi. Emekliler için ek ödemeler Ağustos ayında yatacak. Hem çifte ikramiye hem de zam ile emekliler Haziran, ve Ağustos'ta 2 bin 172 ile 4 bin 185 lira arasında ek kazanç elde etmiş olacak. Peki emekli ikramiyeleri ne kadar yatacak? Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme ile en yüksek ve en düşük maaş ne kadar olacak? 4A ne kadar? 4A emekli ödeme bilgileri...



Yaklaşık 12 milyon emekli Ağustos ayına doğru girerken ek ödemelerin ne zaman yatacağını internetten sorgulamaya başladı. Emeklilerin beklediği ikramiye müjdesi geldi. Emeklilere yatırılacak ek ödemelerle birlikte en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 4A emekli ikramiyesi ne kadar? İşte emeklilerin beklediği ikramiyeye dair tüm detaylar…
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  • 20 Temmuz 2018, Cuma 11:17
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