Yaklaşık 12 milyon emekli Ağustos ayına doğru girerken ek ödemelerin ne zaman yatacağını internetten sorgulamaya başladı. Emeklilerin beklediğimüjdesi geldi. Emeklilere yatırılacak ek ödemelerle birlikte en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar oldu?ne kadar? İşte emeklilerin beklediğiye dair tüm detaylar…