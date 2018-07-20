



Vücudun en önemli organlarından birisi olan böbrekle, hormon üretimi ve kanın kimyasal dengesinden sorumlu başlıca organlar arasında yer alıyor. Herhangi bir zarar görmesi halinde vücudun tüm mekanizmasını bozabilecek böbrekleri korumak ve temizlemek için evde yapabileceğiniz doğal tedavi yöntemlerini tercih edebilirsiniz.