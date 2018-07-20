Şok tutuklama

Ağrı'da yaşayan Leyla, daha 4 yaşındaydı. Boncuk gözlü minik kız, 15 Haziran'da Bezirhane Köyü'nde kayıplara karıştı. 18 gün sonra küçük kızın cesedine ulaşıldı. Acı haber, yüreğimizi yaktı. Herkes, "Leyla'nın katili kim?" sorusunun cevabını aradı. Leyla'nın ölümüyle ilgili 14 Temmuz'da 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Leyla'nın babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir de vardı. 4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Aydemir ise önceki gün "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Leyla'nın babası, "Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" açıklamasını yaptı. Leyla'nın ölüm haberinden birkaç gün sonra sosyal medyada "Leyla'nın katili amcası çıktı" haberlerinde adı geçen Mehmet Aydemir, paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve can güvenliğinin olmadığını açıklamıştı.
SABIKALI ÇIKTI
Leyla'nın katil zanlısı olarak tutuklanan Mehmet Aydemir'in evinde terör örgütü PKK'ya ait dokümanlar bulunduğu ve sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edildi. Mehmet Aydemir'in daha önceki yıllarda da aynı suçtan hapis yattığı öğrenildi.
FURKAN NEHRİ-RECEP ÇİRİK
SABIKALI ÇIKTI
Leyla'nın katil zanlısı olarak tutuklanan Mehmet Aydemir'in evinde terör örgütü PKK'ya ait dokümanlar bulunduğu ve sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edildi. Mehmet Aydemir'in daha önceki yıllarda da aynı suçtan hapis yattığı öğrenildi.
FURKAN NEHRİ-RECEP ÇİRİK
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