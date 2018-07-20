İŞKUR, gençleri teşvik ve destekleme amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Başlatılan bu uygulamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile geliştirilen ortak proje kapsamında gençlere 10 bin lira kupon yardımı yapılacak. Bu projenin temel amacı ise nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve işsiz vatandaşa nitelikli iş imkanları sunmak. Söz konusu proje ile geleceğin mesleği olarak görülen alanlarda çalışmayı düşünen gençler hayallerini gerçekleştirebilecek. Bu yüzden gerekli eğitim imkanlarının sağlanması amacıyla devletten 10 bin liralık destek sağlanacak. Peki ama gençler bu kupon yardımı nasıl alacak? Kupon yardıma nasıl başvurulur? Kupon yardımı nerelerde kullanılır? İşte tüm detaylar haberimizde...