İŞKUR, gençleri teşvik ve destekleme amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Başlatılan bu uygulamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile geliştirilen ortak proje kapsamında gençlere 10 bin lira kupon yardımı yapılacak. Bu projenin temel amacı ise nitelikli personel ihtiyacını karşılamak ve işsiz vatandaşa nitelikli iş imkanları sunmak. Söz konusu proje ile geleceğin mesleği olarak görülen alanlarda çalışmayı düşünen gençler hayallerini gerçekleştirebilecek. Bu yüzden gerekli eğitim imkanlarının sağlanması amacıyla devletten 10 bin liralık destek sağlanacak. Peki ama gençler bu kupon yardımı nasıl alacak? Kupon yardıma nasıl başvurulur? Kupon yardımı nerelerde kullanılır? İşte tüm detaylar haberimizde...
İŞKUR'dan gençlere 10 bin lira yardım! Kupon yardımı nasıl alınır? Kupon yardımı başvuru tarihleri ne zaman?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak olarak geliştirdikleri proje kapsamında gençlere 10 bin lira kupon yardımı yapılacak. Peki ama kupon yardımı nedir? Kupon yardımı kimler alabilir? Kupon yardımı nasıl alınır? Kupon yardımına nasıl başvurulur? İşte kupon yardımı ile ilgili detaylar...
Etiketler: İŞKUR , Milli Eğitim Bakanlığı , sosyal güvenlik , Türkiye İş Kurumu
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