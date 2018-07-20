Ankara'da önceki gün yaşanan kazada, Murat Gökçe'in (35) kullandığı otomobil, taklalar atarak karşı yöne geçti. Serkan Daşkın'ın aracının üzerine düştü, ardından bariyerle çarparak ikiye bölündü. Döndü Daşkın sürücü Gökçe öldü. Serkan Daşkın, Nuray Daşkın, Yiğit Efe Mengüç, Neslihan Mengüç ve ikiz kardeşler Eray (11) ve Onur Gökçe (11) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkiz kardeşler kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Eray ve Onur Gökçe, gözyaşları arasında toprağa verildi.
İkiz acı
Etiketler: Ankara
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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