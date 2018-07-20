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Dehşeti anlattı

Başında parke taşı kırılan doktor, dan çıktı. “Bir parke taşı yetmedi, ikinciyle saldırdı” dedi

Dehşeti anlattı
Şanlıurfa Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde, çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen Abdulkadir Keskinli tarafından başına parke taşıyla vurularak yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, 36 saat kaldığı servisinden çıkarıldı. 'da 5 yıldır görev yaptığını ifade eden Yalçın, "Önce hakaret etti. Ardından parke taşını kafama doğru fırlattı. Kendimi savunmaya çalıştım ama parke taşının bir kısmı elime geldi, büyük bölümü ise kafamda parçalandı. Sonra ikinci parke taşını aldı ve onu da kafama vurdu. Bu nasıl bir zihniyettir ki şifa almaya gittiğiniz kişiden memnun olmayınca öldürmeyi düşünüyorsunuz" dedi. Bu arada "Pişman değilim" diyen Keskinli tutuklandı.


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