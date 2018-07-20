Şanlıurfa Harran Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde, çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen Abdulkadir Keskinli tarafından başına parke taşıyla vurularak yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, 36 saat kaldığı yoğun bakım servisinden çıkarıldı. Şanlıurfa'da 5 yıldır görev yaptığını ifade eden Yalçın, "Önce hakaret etti. Ardından parke taşını kafama doğru fırlattı. Kendimi savunmaya çalıştım ama parke taşının bir kısmı elime geldi, büyük bölümü ise kafamda parçalandı. Sonra ikinci parke taşını aldı ve onu da kafama vurdu. Bu nasıl bir zihniyettir ki şifa almaya gittiğiniz kişiden memnun olmayınca öldürmeyi düşünüyorsunuz" dedi. Bu arada "Pişman değilim" diyen Keskinli tutuklandı.
Dehşeti anlattı
Başında parke taşı kırılan doktor, yoğun bakımdan çıktı. “Bir parke taşı yetmedi, ikinciyle saldırdı” dedi
Etiketler: Şanlıurfa , yoğun bakım , Harran Üniversitesi
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.