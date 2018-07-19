Yol Durumu
  1. Paramparça!
  2. Düdüklü Minik!

Maganda damat şimdi yandı!

Maganda damat şimdi yandı!
Bursa Nilüfer'de, bir damat üstü açık otomobiliyle drift yaptı. Arkada oturan sağdıcı ise silahla havaya ateş açtı. Yanında oturan kadın, cep telefonu ile çektiği o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İkilinin yakalanması için çalışma başladı.
Etiketler:
  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ