Bursa Nilüfer'de, bir damat üstü açık otomobiliyle drift yaptı. Arkada oturan sağdıcı ise silahla havaya ateş açtı. Yanında oturan kadın, cep telefonu ile çektiği o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İkilinin yakalanması için çalışma başladı.
Maganda damat şimdi yandı!
Etiketler: Bursa
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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