Yaklaşan Kurban Bayramı için tatil planları yapılırken bir yandan da kurbanlık fiyatları hakkında vatandaşların aklında soru işaretleri oluşuyor. Peki, Kurban fiyatları nedir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan gelen 2018 kurbanlık fiyatları açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

İŞTE 2018 KURBANLIK FİYATLARI!

Kurbanlık fiyatları ile ilgili çok fazla söz söylense de son söz Kurban Bayramı'na birkaç gün kala netlik kazanacak. Kurbanlık fiyatları enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zamlanacak. 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7000, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 1.000 TL olması öngörülüyor. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek Ağustos ayındaki kurun belirleyici olacağını söyledi.

Kurban Bayramı'na 1.5 ay gibi bir süre olmasına rağmen hipermarketler zinciri şimdiden kurbanlık satışına başladı. Bu yıl üretici ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zam uygulayacak.

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu yıl kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Bülent Tunç; zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığını, özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlenebildiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterebildiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2018 Kurban Bayramı tarihleri şöyle;

1. Gün - 21 Ağustos Salı 2018

2. Gün - 22 Ağustos Çarşamba 2018

3. Gün - 23 Ağustos Perşembe 2018

4. Gün - 24 Ağustos Cuma 2018 olarak belirlenmiştir.