Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 bin 426 polis alımının gerçekleştirildiğini ve bunun yanı sıra yıl sonuna kadar 25 bin 500 polis alımının daha yapılacağını söyledi. Öte yandan, Polis Akademisi Başkanlığı ve buna bağlı PAEM, POMEM ve PMYO'lardan Mayıs 2014'ten bu yana 10 bin 500 amir, 71 bin 500 polis memuru olmak üzere 82 bin polis teşkilata kazandırıldı. Bu yıl yapılacak alımlarla teşkilata katılan personel sayısı 107 bin 500'e ulaşacak.



25 BİN 500 POLİS ALIMI YAPILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada gerçekleştirdiği açıklamalarında 21. dönem mezunları ile beraber 18 bin 426 polis alımının gerçekleştirildiğini ve bunun yanı sıra yıl sonuna kadar 25 bin 500 polis alımının daha yapılacağını vurguladı. Tüm bunların yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 yılında da 35 bin yeni polis alımının yapılacağını ifade etti.

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI

İçişleri Bakanı Soylu açıklamalarında "Türkiye genelinde 68 bin 779 yeni polis alımı yapıldı. Yanlız İstanbul'da 17 bin 465 yeni polisi göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl 18 bin 426 evladımız Emniyet Teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız. Suça karşı bir çığ gibi büyüyor ve hep birlikte güçleniyoruz. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin personel noktasında bütün tahribatı kapatılmış ve artıya geçtir. Önümüzdeki dönemde yeni hükümet sisteminde inşallah çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız." ifadelerine yer verdi.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR?

*2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3.5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

*2019 yılının ilk 6 ayı için de yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

2018-2019 YILINDA YENİ POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Baş Komiser için, 310.46 - 4.816.46 aralığında olacak.

Polis Memuru için de, 271.60 - 4.213.60 aralığında olacak.

POLİS OLMA ŞARTLARI NELERDİR ? 2018 YILINDA GÜNCEL POLİSLİK ŞARTLARI

Bayanlar 163 cm. erkekler 168 cm. den kısa boylu olmamalıdır.

Beden kitle endeksi, 18 ( dahil ) ile 27 ( dahil ) arasında bulunmalıdır.

Sağlık açısından gerekli şartları yerine getirmeli ve herhangi bir engeli bulunmamalıdır.

Öz geçmişinde fuhuş, genel ev yani tek başına fuhuş yapılan herhangi bir yerde bulunma veya bekçilik görevinde yer almamış olmalıdır.

Kasten işlenen yaralama taciz davası veya para yaptırımı almış bir suçu bulunmamalıdır.

Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkumiyeti bulunmamalıdır. ( Adli Para Cezası dahildir. )

Devam etmekte olan bir davası bulunmamalıdır.

Eğitim – Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üyeliği bulunmamalıdır.

Alkol , uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamalıdır.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmalıdır.

Askerlik ile ilişkisi bulunmamalıdır.Askerliğini yapmış olmalıdır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak , şartları aranır .

Herhangi bir sebepten dolayı Polis Meslek Yüksek okulundan (PMYO) çıkmış veya çıkarılmamış olmalıdır.

POLİS NASIL OLUNUR? POLİS OLMA ŞARTLARI NELER?

Polis olmak için 2 çeşit başvuru vardır. Yeni iç güvenlik paketi ile yaş sınırı 30 yaşa çekilmiştir.

1. Polis okulu mezunu adaylar sınav yükümlülüğü olmadan direkt polis olup atanabilmektedirler.

2. Polis okulu mezunu olmayan adaylar KPSS sınavına girerek ilgili fiziki yeterlilik testlerinden geçtikten sonra polis birimlerine atanabilmektedirler