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Felç riski var

Felç riski var
Kobra yılanının ısırdığı Aref Ghafouri'nin tedavisi 'da devam ediyor. Doktorlar, illüzyonist gencin felç riski taşıdığını anlattı. Kayıp olan yılan ise aranırken Aref'ten bir açıklama geldi: Yılanı bir Suriyeli vermişti. Bir gözü kör, hasta ve yaralıydı. Hareketsiz duruyordu. Öldüğünü zannettim. Kafesinden çıkardım ve yıkadım. Geri koyduğum sırada sağ kolumdan ısırdı."
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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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