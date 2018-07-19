Kobra yılanının ısırdığı Aref Ghafouri'nin tedavisi Mısır'da devam ediyor. Doktorlar, illüzyonist gencin felç riski taşıdığını anlattı. Kayıp olan yılan ise aranırken Aref'ten bir açıklama geldi: Yılanı bir Suriyeli vermişti. Bir gözü kör, hasta ve yaralıydı. Hareketsiz duruyordu. Öldüğünü zannettim. Kafesinden çıkardım ve yıkadım. Geri koyduğum sırada sağ kolumdan ısırdı."
Felç riski var
Etiketler: Mısır
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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