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Cam korkusu!

’nda aracının camı kırılarak çantası çalınan kadın büyük korku yaşadı. Vatandaşlar tarafından kovalanan kapkaççı kaçtı

Cam korkusu!
Kapkaça uğrayan kadın sürücü neye uğradığını şaşırdı. Olay dün 'nda yaşandı. Esra Anter otomobiliyle seyir halindeyken bir kapkaççı tarafından aracının camı kırıldı. Kadının çantasını alan şüpheli hızla kaçmaya başladı. Anter'in çığlıklarını duyan vatandaşlar ara sokağa doğru kaçan kapkaççıyı kovaladı. Nefes kesen bir takip yaşandı.

Kapkaççı yakalanmamak için çantayı atıp kaçtı. Umut Şemiz çantayı yerden alarak Esra Anter'e teslim etti. Daha sonra haber verilmesi üzerine bölgeye giden polis incelemelerde bulunarak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yüzünden yaralanan Anter ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından karakola gitti. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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