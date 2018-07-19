Tokat'ta 10 Temmuz'da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim günlerdir aranıyor. Evrim'in kaybolmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yapılıyor. Günlerdir gelecek iyi bir haberi bekleyen anne Dilek Atış, Evrim'in kaybolduğu gün üzerinde pembe renkli kıyafeti olduğunu kaydetti. "Çocuğumu bulup getirene ahırdaki danamızı vermeye razıyım" dedi. Eylül'ü bulan 'Abrek', adlı köpek de çadır bölgesinde arama yaptı. Ancak bir sonuca ulaşılamadı. Mali ve Chi chi ile JAK timinin kadavra köpeği Mavi ve iz takip köpeği Durgun da aramalara katıldı.
Umutlar tükeniyor
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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