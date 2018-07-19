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bu ne!

, hayatının yıkımını yaşadı. , kırık parmağı yerine sağlam parmağını ameliyat edip 5 platin taktı. Skandal, yargıya taşındı

Doktor bu ne!
İstanbul'da yaşayan Büşra Nergiz (27), ayağında çıkan nasır nedeniyle tedavi için ailesinin yaşadığı Yalova'ya gitti. Burada Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'ne müracaat etti. Opr. Dr. Ö.A. tarafından muayene edildi. Nergiz'in sol ayak baş parmağının yanındaki parmağında kırık olduğu belirlendi. , Ö.A. tarafından 13 Temmuz'da ameliyat edildi. Ancak Nergiz'in kırık parmağının yerine sağlam olan ayak baş parmağının ameliyat edildiği ve 5 platin takıldığı belirlendi.

Genç kız savcılığa suç duyurusunda bulunurken, hastanenin de idari soruşturma başlattığı bildirildi. Günlerdir yerinden kalkamayan genç kız, "Ameliyatın ardından yanına geldi. 'Acaba sağ mı sol ayağına mı işlem yaptım' dedi. Hangi ayağıma işlem yaptığını bile bilmiyor" dedi.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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