Her yıl Müslümanlar tarafından kutlanan Kurban Bayramı bu yıl da geldi çattı. Peki ama Kurban Bayramı hangi güne denk gelecek? Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil yapabilecek mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Bu sene 21 Ağustos Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.

2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte gelecek tatili fırsat bilen milyonlarca vatandaş tatil rezervasyonlarını yaptırmak için araştırmalara başladı. Peki ama Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı tatili için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2018 yılı Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün ancak; arefe günü olan 20 Ağustos Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi durumunda vatandaşlar, 9 gün tatil yapma fırsatı elde etmiş olacak.

Yani şu anki bilgilere göre Kurban Bayramı tatili; 20 Ağustos Pazartesi yarım gün ile başlıyor, 1. gün 21 Ağustos Salı, son gün ise 24 Ağustos Cuma günüdür.