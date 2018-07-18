Kişiliğinizi yansıtan güneş gözlükleri

RETRO GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olanlar, modayı körü körüne takip etmez, aksine kendine yakışanı arar ve bulur. Bulduğu modelin yıllar öncesine ait olmasını önemsemez. Retro ve vintage aşığı olan Yengeç burcu kadının gözlük seçimi her zaman belli bir döneme vurgu yapan modellerdir. Hatıralara da önem verdiği için gözlüklerinin gerçek bir vintage gözlükmüş gibi bir izlenim yaratmasını ister.