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Kişiliğinizi yansıtan güneş gözlükleri

, yaz stilini yansıtan en önemli aksesuarların başında geliyor. Tarzınızı yansıtan güneş gözlüğünü yüz şeklinize ya da giyim stilinize göre seçebilirsiniz. Ancak burcunuzdan da ilham alabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte burçlara göre güneş gözlüğü modelleri...



RETRO GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olanlar, modayı körü körüne takip etmez, aksine kendine yakışanı arar ve bulur. Bulduğu modelin yıllar öncesine ait olmasını önemsemez. Retro ve vintage aşığı olan Yengeç burcu kadının gözlük seçimi her zaman belli bir döneme vurgu yapan modellerdir. Hatıralara da önem verdiği için gözlüklerinin gerçek bir vintage gözlükmüş gibi bir izlenim yaratmasını ister.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 19:14
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