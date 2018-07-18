İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde yer alan uyarıya göre, bugün İstanbul'da sağanak yağış akşam saatlerine kadar etkili olacak. Ayrıca, Meteoroloji, İstanbul'da bugün etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıda da bulundu.









İSTANBUL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (18.07.2018) İstanbul'da görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (10-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu oluşma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Öte yandan beklenen yağış saat 15.30 sıralarında başladı...





İŞTE O SAATLER

İstanbul'da sağanak yağış saat 09.00'da başlayıp, saat 18.00'a kadar sürecek.