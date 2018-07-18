Kobra harekatı

Antalya'da, 15 Temmuz günü sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılan tarafından ısırılan, Türkiye'de serumu olmadığı için özel uçakla Mısır'a götürülen Aref Ghafouri'nin tedavisi ise başkent Kahire'deki Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da devam ediyor. Aref'e, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti. Aref'ten yılan ve olayın oluş şekli hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Aref'e, tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği kaydedildi. Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu, ancak illüzyonistin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı. Bu arada Aref'in 3 yıl önce el konulan 'Zara' adlı Bengal kaplanına, Antalya Hayvanat Bahçesi'nde bakıldığı belirtildi.
TIRNAKLARINI SÖKTÜRMÜŞ
Antalya Beldibi Jandarma Karakolu'nu 3 yıl önce arayan bir kişi, illüzyonist Aref'in sosyal medya hesaplarında, evindeki kaplan ile fotoğraflar paylaştığını belirterek ihbarda bulundu. O dönem 8 aylık olduğu belirlenen ve nesli tükenme tehdidi altında bulunan Bengal kaplanına 'Vahşi hayvanların ev ortamında bakılmasının ve bir ilden başka bir ile nakledilmesinin yasak olması' nedeniyle el konuldu. Kaplanın yapılan muayenesinde, saldırılarından korunmak için ayak tırnaklarının çekildiği belirlendi. Aref Ghafouri, evde beslemek için değil, Ankara'da havalimanı yakınında kurduğu hayvanat bahçesi için kaplan aldığını ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bahçesi'nde halen bakımı yapılan 4.5 yaşındaki Zara'nın, Manavgat Hayvanat Bahçesi'nden getirilen 10 yaşındaki 'Atılgan' adlı kaplanla çiftleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
TIRNAKLARINI SÖKTÜRMÜŞ
Antalya Beldibi Jandarma Karakolu'nu 3 yıl önce arayan bir kişi, illüzyonist Aref'in sosyal medya hesaplarında, evindeki kaplan ile fotoğraflar paylaştığını belirterek ihbarda bulundu. O dönem 8 aylık olduğu belirlenen ve nesli tükenme tehdidi altında bulunan Bengal kaplanına 'Vahşi hayvanların ev ortamında bakılmasının ve bir ilden başka bir ile nakledilmesinin yasak olması' nedeniyle el konuldu. Kaplanın yapılan muayenesinde, saldırılarından korunmak için ayak tırnaklarının çekildiği belirlendi. Aref Ghafouri, evde beslemek için değil, Ankara'da havalimanı yakınında kurduğu hayvanat bahçesi için kaplan aldığını ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bahçesi'nde halen bakımı yapılan 4.5 yaşındaki Zara'nın, Manavgat Hayvanat Bahçesi'nden getirilen 10 yaşındaki 'Atılgan' adlı kaplanla çiftleştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
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