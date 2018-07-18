Arı sütü, arıların yutak bezlerinde salgıladıkları bir maddedir. Bu süt, bal arılarının; enzimleri, bal özleri ve taşıdıkları milyonlarca çiçek özünden oluşur. Kıvamı koyu sarı ve beyazdır. Tadı ekşidir ve kesin bir kokuya sahiptir. Arı sütünün ürüme organları üzerinde olumlu etkisi vardır. Çünkü içerisinde üremeyi artıran enzim ve hormonlar bulunmaktadır. İçerisinde doğada bulunan bütün vitamin, mineral ve maddeleri barındırır.

İŞTE ARI SÜTÜNÜN DİĞER FAYDALARI;

- İçerdiği antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini kanserli hücrelere karşı güçlendirir.

- Sporcuların kemik yapısını güçlendirerek yaşanma ihtimali olan eklem ve kas ağrılarını önler. Ayrıca ciltlerinde tahriş sonrası enfeksiyon kapma olasılığını da sıfırlar.

- Kan basıncını dengeleyerek, damar sertleşmesi ve kalp hastalıklarını önler.

- Gece yatmadan önce bir kaşık tüketildiğinde uyku problemini ortadan kaldırır. Aynı zamanda uyurken vücut hücrelerinin daha sağlıklı yenilenmesini destekler.

- Ciltteki yaşlanmaya neden olan hücrelerin oluşumunu engelleyerek, genç hücrelerin sayısını artırır. Aynı zamanda yara, darbe ve çiziklerin iyileşmesini hızlandırır.

- Vücudun hareket direncini arttırır.

- Kanda bulunan zararlı toksinlerin sayısını azaltarak eklemlerde oluşma ihtimali olan ödemleri engeller.

- Anne karnındaki bebeğin bedensel ve zihinsel gelişimini destekler.

- Hafızayı güçlendirdiği için alzheimer hastalığı riski olan kişilerin sürekli tüketmesi gereken bir besindir.

- Mide ve bağırsak faaliyetlerini düzenler, sindirimi kolaylaştırır. Kabızlık ve şişkinlik rahatsızlıkların risklerini azaltır.

- Kullandığınız şampuanın içerisine iki çay kaşığı eklerseniz. Saç dökülmesini engelleyerek, saçın hacmini artırır.

- Arı sütünü normal süt ile karıştırarak cildinize losyon olarak da kullanabilirsiniz.