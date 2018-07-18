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Trafikteki sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada

Silivri'de yol verme kavgası yüzünden sürücüler saç saç baş başa kavga etti. Sürücülerin trafikte kavga ettiği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, trafikteki diğer sürücüler şaşkın bakışlar arasına kavgayı izledi.

Trafikteki sürücülerin akılalmaz kavgası!
Olay, Silivri D-100 karayolu Semizkumlar mevkii istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Ardından sürücüler araçlarını durdurup aşağıya indi. Tartışma daha da büyünce yumruklar konuşmaya başladı.

Sürücüler birbirlerine yumruk atmaya başlarken, araçta bulunan diğer kadınlarda sürücülerden birinin saçlarını çekmeye başladı. Bu sırada bir hafriyat kamyonu şoförü olaya tepki göstererek, 'Ayıp' diye bağırdı.



Tüm bu yaşanan kavga ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadınlar birbirlerine yumrukla saldırıyor. Ardından bir kadın diğer kadının saçını çekiyor.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 14:59
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