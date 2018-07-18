Kansere karşı 7 mucize yiyecek

çağımızın en tehlikeli, gittikçe yaygınlaşan hastalığı kanser. Genetiğimize kodlanan gerçekler, radyasyon mağduru bünyeler, giderek artan çevre kirliliği. İşte 7 mucize yiyecek:kokusunun aslında faydalı olduğunu kim tahmin edebilirdi? Kokunun kaynağı, sarımsağın içerdiği 33 farklı kükürt bileşiği. Ancak şikayet ettiğimiz kokunun sebebi bu bileşikler hücre DNA'sını hızla onararak kanserli hücreleri yok ediyor.