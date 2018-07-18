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Kansere karşı 7 mucize yiyecek

Kansere karşı çaresiz değilsiniz. Bazı yiyecekler var ki kanserli hücreleri yok ediyor. Sarımsak ve brokoli gibi mucize 7 yiyecek, kansere kalkan oluşturuyor

Kuşkusuz çağımızın en tehlikeli, gittikçe yaygınlaşan hastalığı kanser. Genetiğimize kodlanan gerçekler, radyasyon mağduru bünyeler, giderek artan çevre kirliliği. İşte 7 mucize yiyecek:



Sarımsak kokusunun aslında faydalı olduğunu kim tahmin edebilirdi? Kokunun kaynağı, sarımsağın içerdiği 33 farklı kükürt bileşiği. Ancak şikayet ettiğimiz kokunun sebebi bu bileşikler hücre DNA'sını hızla onararak kanserli hücreleri yok ediyor.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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