Kansere karşı 7 mucize yiyecek

Kuşkusuz çağımızın en tehlikeli, gittikçe yaygınlaşan hastalığı kanser. Genetiğimize kodlanan gerçekler, radyasyon mağduru bünyeler, giderek artan çevre kirliliği. İşte 7 mucize yiyecek:
Sarımsak kokusunun aslında faydalı olduğunu kim tahmin edebilirdi? Kokunun kaynağı, sarımsağın içerdiği 33 farklı kükürt bileşiği. Ancak şikayet ettiğimiz kokunun sebebi bu bileşikler hücre DNA'sını hızla onararak kanserli hücreleri yok ediyor.
Sarımsak kokusunun aslında faydalı olduğunu kim tahmin edebilirdi? Kokunun kaynağı, sarımsağın içerdiği 33 farklı kükürt bileşiği. Ancak şikayet ettiğimiz kokunun sebebi bu bileşikler hücre DNA'sını hızla onararak kanserli hücreleri yok ediyor.
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