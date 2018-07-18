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'da çıplak bir şekilde dehşet saçan adam etkisiz hale getirildi!

'da annesini evinde bıçaklayan adlı kişi daha sonra çıplak halde sokaktaki vatandaşlara tehdit savurdu.

İstanbulda çıplak adam dehşeti!

Eyüpsultan Bülbüldere Caddesi'ndeki evlerinde annesi Türkan Uygun'u bıçaklayarak öldüren , eşi ve çocuğunu bir taksiye bindirerek olay yerinden gönderdi.

Mehmet Bahadır Uygun daha sonra çıplak halde sokağa çıktı. Elinde bıçak bulunan Uygun çevredekileri tehdit ederek sokakta yürüdü.

İki polis, Uygun'u durdurmak istedi.

Ancak Mehmet Bahadır Uygun, polise de saldırdı. Bir polis bıçak darbesiyle yaralandı.

Diğer polis silahını çekti. Olay yerine de çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


Elinde bıçakla çevredekilere saldıran Uygun'u bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Uygun'a çevredekiler saldırarak vurdu. Araya giren polis ekipleri yaralı için ambulans çağırdı.

Hastaneye kaldırılan Uygun'un tedavisi sürerken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan saldırganın bıçakla yaraladığı polisin de durumunun iyi olduğu öğrenildi..
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 14:25
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