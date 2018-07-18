İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada Engin Çelenk (22) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan arkadaşı Murat Erturgut hastaneye gönderildi. Kazada ölen Engin Çelenk'in, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gördüğü, 5 enstrüman çaldığı ve 3 dil bildiği öğrenildi.
Genç müzisyenin korkunç sonu
Etiketler: İzmir Karşıyaka , İzmir , kazada , Avusturya , Engin Çelenk
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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