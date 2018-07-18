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Genç müzisyenin korkunç sonu

Genç müzisyenin korkunç sonu
İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Engin Çelenk (22) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan arkadaşı Murat Erturgut hastaneye gönderildi. Kazada ölen Engin Çelenk'in, Avusturya'nın başkenti Viyana'da konservatuvar eğitimi gördüğü, 5 enstrüman çaldığı ve 3 dil bildiği öğrenildi.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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