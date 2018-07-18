Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde ev arkadaşı olan Savaş Yıldız (42) ve Mürüt Demir (41), önceki akşam yaya olarak eve giderken tartıştı. Yıldız, üzerindeki tabancayı çıkarıp Demir'e ateş açtı. Başından vurulan Demir, kurtarılamadı. Yıldız, evinde gözaltına alındı.
Ev arkadaşını sokakta öldürdü
Etiketler: Bursa
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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