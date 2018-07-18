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Ev arkadaşını sokakta öldürdü

Ev arkadaşını sokakta öldürdü
Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde ev arkadaşı olan Savaş Yıldız (42) ve Mürüt Demir (41), önceki akşam yaya olarak eve giderken tartıştı. Yıldız, üzerindeki tabancayı çıkarıp Demir'e ateş açtı. Başından vurulan Demir, kurtarılamadı. Yıldız, evinde gözaltına alındı.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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