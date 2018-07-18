Tatlıları, salataları hatta kekleri lezzetlendiren ceviz, içerdiği Omega 3 ile kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. İnme riskini azaltıyor. Tansiyonu dengeliyor. Sperm hareketliliğini sağlıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kanserden koruyor. Diyabet riskini azaltıyor. Demans ve Alzheimer'ı önlüyor.
Ceviz tansiyonu düşürür
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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