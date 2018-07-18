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tansiyonu düşürür

Ceviz tansiyonu düşürür
Tatlıları, salataları hatta kekleri lezzetlendiren , içerdiği Omega 3 ile kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor. İnme riskini azaltıyor. Tansiyonu dengeliyor. Sperm hareketliliğini sağlıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. koruyor. Diyabet riskini azaltıyor. Demans ve Alzheimer'ı önlüyor.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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