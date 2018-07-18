Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Haziran 2018 tarihinde yapılan 2018 Bursluluk sınavının sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor ancak sonuçları saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil. Peki 2018 İOKB Ssonuçları nereden öğrenilecek?

BURSLULUK SINAV SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan bursluluk sınav sonuçları açıklandığında http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi" ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

2018 BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız.

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücreti 648.04 TL