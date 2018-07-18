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15 Temmuz Köprüsü'nde girişimi

'nde bir kişi girişiminde bulunuyor. Olay yerine sevk edilen emniyet güçleri intihar girişimine müdahale ediyor...

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 09:13
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