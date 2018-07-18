15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.
Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş güzergahında köprü demirlerine çıkan bir şahıs, intihar girişiminde bulunuyor.
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Olay yerine sevk edilen polis ekipleri intihar girişiminde bulunan şahıs için ikna çabalarını sürdürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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