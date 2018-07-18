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'yi zehirleyen yılan türleri evlerimize de girebilir!

Bir yarışma programı ile şöhrete kavuşan illüzyonist 'yi ısıran yılanla ilgili uzmanlar korkutan bir uyarı yaptı. Prof. Dr. Konuk bu tip yılanların yurt dışından Türkiye'ye getirildiği ve sonrasında bakılmayarak kanalizasyonlara bırakıldığını söyleyerek "Önümüzdeki yıllarda evlere de girebilir" uyarısında bulundu.

Arefi zehirleyen yılan türleri için korkutan uyarı!

Beslediği kobra yılanı tarafından zehirlenen illüzyonist Aref Ghafouri için gereken panzehire yurt dışında ulaşılması, Türkiye'deki olası tehlikeyi de gündeme getirdi. Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk'a göre sorunun nedeni yılanın çöl kökenli olması.

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 08:08
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