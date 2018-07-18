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yine uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! (18 Temmuz 2018 )

Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarılar sonrası Silivri'de akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Meteoroloji bugün için de uyarılarda bulunurken İstanbul'da kuvvetli yağış ve hortum oluşma riskine dikkat çekildi. İşte 18 Temmuz 2018 Çarşamba tahminleri...

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından akşam saatlerinde Silivri'de kısa süreli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanları tercih etti. Öte yandan TEM otoyolunda sürücüler yağış nedeniyle kontrollü olarak ilerledi.

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 06:38
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