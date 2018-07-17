Ne yaptın Melek!

Bunalımdaki genç kadın çareyi intihar etmekte buldu. Olay dün Kocaeli'de meydana geldi. Melek T. (39), bir süredir psikolojik sorunlar yaşıyordu. Bu nedenle bunalıma girdi. İnsanlardan zamanla uzaklaşan genç kadın, odasına kapandı. Kimseyle konuşmamaya başladı. Dün ise kız kardeşinin evine misafirliğe gitti. Burada bir süre sohbet edip 5'inci kattan kendini boşluğa bıraktı. Büyük bir gürültüyle beton zemine çakıldı. Durumu fark eden yakınları hemen sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine giden ekipler ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Melek T. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
39 yaşındaki kadın, yaklaşık 15 metre yükseklikten atlayarak intihar etti.
39 yaşındaki kadın, yaklaşık 15 metre yükseklikten atlayarak intihar etti.
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