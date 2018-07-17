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Malatya'da otobüs şoförüne satırla saldırdı

Malatya'da otobüs şoförlüğü yapan Önder Boyun isimli vatandaş, ayağını ezdiğini iddia eden Yusuf Ş.'nin satırlı saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sonucu şoför yaralandı.

Otobüs şoförüne satırla saldırdı

Olay, geçen Cuma günü Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım hizmetleri'nde görevli otobüs şoförü Önder Boyun, durakta yolcu alıp hareket ettikten sonra bir kişinin aracı yumrukladığını farketti. Boyun, otobüse yetişmek istediğini düşündüğü bu kişi için aracı durdurarak kapıyı açtı.

  • 17 Temmuz 2018, Salı 07:52
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