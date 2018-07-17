Malatya'da otobüs şoförüne satırla saldırdı

Olay, geçen Cuma günü Koyunoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım hizmetleri'nde görevli otobüs şoförü Önder Boyun, durakta yolcu alıp hareket ettikten sonra bir kişinin aracı yumrukladığını farketti. Boyun, otobüse yetişmek istediğini düşündüğü bu kişi için aracı durdurarak kapıyı açtı.