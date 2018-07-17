Çorlu'daki facia sonrası önemli uyarı

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında menfezdeki toprağın göçmesi sonucu meydana gelen kazada 24 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Faciadan 3 gün sonra hat yeni rayların döşenmesinin ardından tekrar seferlere açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hat üzerinde çalışma yaparak, rayları tekrar döşedi. Kopan ray ve bozulan traversler düzeltildikten sonra da hattaki seferler tekrar başladı.
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