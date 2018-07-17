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Çorlu'daki facia sonrası önemli uyarı

Geçtiğimiz günlerde Çorlu'da yaşanan ve 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası uzmanlar uyarılarda bulundu. Rayların tam olarak oturması için 2 milyon ton yüke ihtiyaç duyulduğunu belirten uzmanlardan bazıları ise benzer bir facia yaşanmaması için güzergahın değiştirilmesini istiyor.

Çorludaki facia sonrası önemli uyarı

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, 8 Temmuz'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında menfezdeki toprağın göçmesi sonucu meydana gelen kazada 24 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Faciadan 3 gün sonra hat yeni rayların döşenmesinin ardından tekrar seferlere açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) hat üzerinde çalışma yaparak, rayları tekrar döşedi. Kopan ray ve bozulan traversler düzeltildikten sonra da hattaki seferler tekrar başladı.

  • 17 Temmuz 2018, Salı 08:14
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