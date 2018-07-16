FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına 35 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan haberleşerek toplantı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinden ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 35'i "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar arasında muvazzaf askerler de bulunuyor.

Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin de olduğu 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59'u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmış, düzenlenen operasyonda 69 zanlı gözaltına alınmıştı.