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Kobra ısırdı

İllüzyonist Aref’i, kobra yılanı ısırdı. Ancak iyileşmesini sağlayacak panzehir bulunamadı. Genç yetenek, panzehrin olduğu ’a giderek tedaviye alındı

Kobra ısırdı
Türkiye, illüzyonist asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi (29), katıldığı "Yetenek Sizsiniz" programında tanıdı. Yaptığı gösterilerle herkesi etkileyen Aref, önceki gün Antalya'daki bir otelde yapacağı gösteri için hazırlandı. Bu sırada gösterilerde kullandığı "kobra" cinsi yılan, sağ elini ısırdı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aref, tedaviye alındı. Ancak tedavi için gerekli olan kobra yılanı panzehrinin 'de bulunmadığı ortaya çıktı.



Panzehrin sadece Fransa ve Mısır'da bulunduğu saptandı. Getirmesi uzun süreceği için Aref, tedavi için 'a gitme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle vize engeli aşıldı. Aref, özel uçakla Mısır'a gitmek üzere havalandı. Uzmanlar, panzehirin 24 saat içerisinde enjekte edilmesi gerektiğini açıkladı. Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, ısırmanın 'ikinci evre yılan sokması' olarak değerlendirildiğini ve bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini vurguladı.
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