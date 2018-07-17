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Gönüllü elçimiz

Dünyanın en güzel kız çocuğu olarak anılan ve reklam anlaşmalarından servet kazanan Rus ’nın , paylaşımları rekor kırdı

Gönüllü elçimiz
Henüz 4 yaşında modellik ile tanışan , "dünyanın en güzel kızı" ve "yaşayan oyuncak bebek" olarak ünlendiÖ 3 yıldır gittiği her ülkede büyük ilgi gören ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla milyon dolarlar kazanan Anastasia'nın annesiyle 'daki 1 haftalık tatili, turizme katkı sağladı. Mavi gözleri ve düz kumral saçları olan küçük kız, Antalya ile ilgili 2 fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı 3 milyonu aşan Anastasia'nın, " ve Antalya eşsiz" yorumun on binlerce beğeni aldı. Anastasia'nın annesi Anna da, "Türkiye tatili çok eğlenceliydi. Sonra Batum'da da çok güzel 3 gün bizi mutlu etti" dedi.




Birçok ülkeden davet alan anne kızın, Türkiye'ye 4 kez geldiği ortaya çıktı.
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