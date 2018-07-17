Gönüllü elçimiz

Henüz 4 yaşında modellik ile tanışan Anastasia Knyazeva, "dünyanın en güzel kızı" ve "yaşayan oyuncak bebek" olarak ünlendiÖ 3 yıldır gittiği her ülkede büyük ilgi gören ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla milyon dolarlar kazanan Anastasia'nın annesiyle Antalya'daki 1 haftalık tatili, turizme katkı sağladı. Mavi gözleri ve düz kumral saçları olan küçük kız, Antalya ile ilgili 2 fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı 3 milyonu aşan Anastasia'nın, "Türkiye ve Antalya eşsiz" yorumun on binlerce beğeni aldı. Anastasia'nın annesi Anna da, "Türkiye tatili çok eğlenceliydi. Sonra Batum'da da çok güzel 3 gün bizi mutlu etti" dedi.
Birçok ülkeden davet alan anne kızın, Türkiye'ye 4 kez geldiği ortaya çıktı.
Birçok ülkeden davet alan anne kızın, Türkiye'ye 4 kez geldiği ortaya çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.