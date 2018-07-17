Fuhuş sırası!

Emniyet güçleri, fuhuş şebekelerine göz açtırmıyor. Dün de Muğla'da operasyon vardı. 20 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu 13 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı belirlendi. Polis ekipleri dün hareket geçti. 115 personel ile adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 11'i kadın 20 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüphelinin firarda olduğu ve arandığı öğrenildi. İşyerlerinde yapılan aramalarda cinsel gücü arttırıcı ilaçlar, 2 adet pompalı tüfek ile 1 adet tabanca da ele geçirildi. Masaj salonlarda çalıştırılan 4 yabancı uyruklu, 59 kadının da ifadesine başvuruldu. İnternet üzerinden yapılan duyurularda 'Kankanı da al gel' gibi şifreli sözlerin kullandığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Polis ekipleri, 3 ay süren takibin ardından harekete geçti. 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 20 kişiyi gözaltına aldı.
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yüzünü kapattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Polis ekipleri, 3 ay süren takibin ardından harekete geçti. 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 20 kişiyi gözaltına aldı.
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yüzünü kapattı.
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