Evrim seferberliği

Turhal İlçesi'ne bağlı Yenisu köyü yaylasında'da kaybolan'ı (3.5) arama çalışmaları dün devam etti. Jandarma, önce Evrim'in köydeki evini inceledi. Sonra da bir aile yakınının evine geçti. Ankara'dan bölgeye giden JAK ekibi de arama çalışmalarına ormanlık alanda devam etti. Ekipler en küçük bir detayı gözden kaçırmamak için yoğun çaba gösterdi.