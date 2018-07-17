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Evrim seferberliği

, günlerce Eylül’ü, Leyla’yı ve Ufuk’u aradı. Ancak üçünün de cansız bedenine ulaşıldı. Tokat’ta kaybolan Evrim’den de hala haber alınamadı. Anne , “Kayıplara üzülüyordum. Benim de başıma geldi” diye ağladı




Tokat'ın Turhal İlçesi'ne bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan Evrim Atış'ı (3.5) arama çalışmaları dün devam etti. Jandarma, önce Evrim'in köydeki evini inceledi. Sonra da bir aile yakınının evine geçti. Ankara'dan bölgeye giden JAK ekibi de arama çalışmalarına ormanlık alanda devam etti. Ekipler en küçük bir detayı gözden kaçırmamak için yoğun çaba gösterdi. Ancak yine çalışmalardan bir sonuç elde edilemedi.
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