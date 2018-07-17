Tokat'ın Turhal İlçesi'ne bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan Evrim Atış'ı (3.5) arama çalışmaları dün devam etti. Jandarma, önce Evrim'in köydeki evini inceledi. Sonra da bir aile yakınının evine geçti. Ankara'dan bölgeye giden JAK ekibi de arama çalışmalarına ormanlık alanda devam etti. Ekipler en küçük bir detayı gözden kaçırmamak için yoğun çaba gösterdi. Ancak yine çalışmalardan bir sonuç elde edilemedi.
Evrim seferberliği
Türkiye, günlerce Eylül’ü, Leyla’yı ve Ufuk’u aradı. Ancak üçünün de cansız bedenine ulaşıldı. Tokat’ta kaybolan Evrim’den de hala haber alınamadı. Anne Dilek Atış, “Kayıplara üzülüyordum. Benim de başıma geldi” diye ağladı
Tokat'ın Turhal İlçesi'ne bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan Evrim Atış'ı (3.5) arama çalışmaları dün devam etti. Jandarma, önce Evrim'in köydeki evini inceledi. Sonra da bir aile yakınının evine geçti. Ankara'dan bölgeye giden JAK ekibi de arama çalışmalarına ormanlık alanda devam etti. Ekipler en küçük bir detayı gözden kaçırmamak için yoğun çaba gösterdi. Ancak yine çalışmalardan bir sonuç elde edilemedi.
Etiketler: AFAD , Türkiye , Dilek Atış , Acil Durum
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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