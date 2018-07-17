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Cinayet masası

Cinayet masası
Aydın'da bir süredir miras meselesinden aralarında husumet olan Hasan Ali U. (53) dün eskiden ortağı olduğu aile işletmesine gitti. Eniştesi Burhan Eroğlu (50), kayınbiraderini içeriye girmesine engel oldu. Hasan Ali U. arka bahçeden mandıraya girip tabanca ile Eroğlu'nu göğsünden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam hayatını kaybetti. Kaçan katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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