Canını'kurtaran'!

Şile sahilleri özelikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğradı. Uyarılara aldırış etmeden dalgalı denize girenler nedeniyle boğulma vakaları yaşandı. Şile'de önceki gün sabah saatlerinde 20 yaşındaki Fırat Akpınar'ın denizden cansız bedeni çıktı. Ayazma Plajı'nda da Eyyüp Yıldız son anda cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Akşam ise bir grup Suriyeli'nin arasındaki 13 yaşındaki kız çocuğu da boğularak can verdi. Sahillerde cankurtaran ekiplerinin denizde boğulmak üzere olan 100 kişiye müdahale ettiği belirtildi. Ama aşırı insan kalabalığı nedeniyle cankurtaran ekipleri, bazı gözetleme kulelerini denizin içerisine taşıdı. Öte yandan plajlardaki yoğunlukla birlikte kaybolan çocuk sayısında da artış yaşandı. Aşırı kalabalık sahillerde çocukları kaybolan aileler, Şile Belediyesi Plaj Zabıta Karakolu'nu başvuru yağmuruna tuttu.