Bağışcoin!

İngiltere'de bulunan Masjid Ramadan Camii, Ramazan ayında kripto parayla zekat toplayacaklarını bildirdi. Cami, bu konuda büyük başarı gösterdi. Cami imamı Erkin Güney, dünyanın çeşitli yerlerinden bağış geldiğini ifade etti. Toplam 14 bin pound (89 bin TL) toplandığını söyledi. İtibari para olarak da 3 bin 460 pound topladıklarını belirten Güney, "Birçok kişi bu yeni metoda çekimser yaklaştı ancak kripto paralar ile aldığımız bağışın miktarı bu tarz yeni şeylere açık olmanın ne denli önemli olduğunu gösterdi" dedi.