Bursa'da 'yüksek kar' vaadiyle 100 milyon dolarlık vurgun yapan Özlem Akçeşme (46) için hesap vakti geldi. Vurgun çarkı şöyle işledi. Bursa'da bir fabrikanın muhasebe servisinde 24 yıldır çalışan Akçeşme, 2 yıl önce patronlarını referans göstererek işadamları ile temasa geçti. Kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fonlarla kar payı dağıttıklarını söyleyen Akçeşme, işadamlarından fona katılmalarını istedi. İşadamları da yüksek kar vaadine kanarak Özlem Akçeşme'ye para verdi. İşadamlarından para toplayan ve kısa sürede "saadet zinciri" oluşturan Akçeşme, piyasayı 100 milyon dolar dolandırıp izini kaybettirdi. "Dolandırıldık" diyen 13 kişi ise savcılığa gitti. Dolandırıcılıktan tutuklanan ve hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Akçeşme'den şikayetçi olanların sayısı 20'ye yükseldi. Akçeşme, tahliye edildi. Sanığın, karar aşamasına gelen yargılamasına ise devam edildi. Cumhuriyet Savcısı, sanığın mağdur ettiği 20 kişinin her biri için 5'er yıldan toplam 100 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Aynı davada yargılanan N.Y. ile E.Ş. için de aynı ceza talep edildi. Duruşma ise ertelendi.
Yüzde 100 ceza
Saadet zinciriyle 100 milyon dolarlık vurgun yapan Özlem Akçeşme’nin yargılanmasına devam edildi. Savcı, tahliye edilen sanık için toplam 100 yıl hapis cezası istedi
Etiketler: Ağır ceza mahkemesi , Bursa
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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