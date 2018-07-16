Silahlar konuştu

Pompalı tüfekle polislerin üzerine yürüyen genç adam, çağrılar üzerine teslim oldu. Olay dün Konya'da meydana geldi. Oto yıkamacıda, müşteri ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Bir kişi caddenin karşısına geçerek, buradaki tekel bayisine girdi. Oto yıkamacıda çalışanlar ise çevreden çağırdıkları yaklaşık 30 kişiyle büfeye taş ve sopalarla saldırdı. Vatandaşlar polis ekiplerini aradı. Bir kişi, elinde pompalı tüfekle yürümeye başladı. Ekipler ise silah doğrultarak, şüpheliye 'Teslim ol' çağırısında bulundu. Bunun üzerine şüpheli, silahı bırakarak, teslim oldu. Kavgada 1 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.