Oh nihayet!

kızı katleden caniler önceki gün kelepçelendi. Korkunç olay'ta'da gerçekleşti. Gazi Üniversitesi'nde eğitim gören 23 yaşındakiyanında çalıştığı'ya ait plazaya gitti. Burada 20. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Aksu ve arkadaşıiki kez yakalanıp serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise Çet'in ilaçla uyutulduğu, ters ilişkiye zorlandığı ve tırnaklarının arasında Çağatay Aksu'ya ait olan DNA örnekleri bulunduğu açıklandı. Bunun üzerine ikili önceki akşam tutuklandı.Suçluların en ağır cezayı almasını isteyen ağabey Şenol Çet, şu ifadeleri kullandı: "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu görünce kahrolduk.Hak ve adaletin yerine geleceğine inanıyoruz. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. Adalete güveniyoruz.."