Oh nihayet!

Genç kızı katleden caniler önceki gün kelepçelendi. Korkunç olay 28 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşti. Gazi Üniversitesi'nde eğitim gören 23 yaşındaki Şule Çet, yanında çalıştığı Çağatay Aksu'ya ait plazaya gitti. Burada 20. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Olayın ardından Aksu ve arkadaşı Berk Akand iki kez yakalanıp serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda ise Çet'in ilaçla uyutulduğu, ters ilişkiye zorlandığı ve tırnaklarının arasında Çağatay Aksu'ya ait olan DNA örnekleri bulunduğu açıklandı. Bunun üzerine ikili önceki akşam tutuklandı.
'ADALETE GÜVENİYORUZ'
Suçluların en ağır cezayı almasını isteyen ağabey Şenol Çet, şu ifadeleri kullandı: "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu görünce kahrolduk. Ama zanlıların tutuklanması içimizi bir nebze rahatlattı. Hak ve adaletin yerine geleceğine inanıyoruz. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. Adalete güveniyoruz. Caniler insanların desteği sayesinde tutuklandı."
Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet, olayın peşini bırakmayan ve kendilerine destek veren herkese teşükkür etti.
Yakın arkadaş olan Berk Akand (solda) ve Çağatay Aksu, olaydan sonra iki kez yakalanıp serbest bırakılmıştı.
ERKAN ÇOBAN
'ADALETE GÜVENİYORUZ'
Suçluların en ağır cezayı almasını isteyen ağabey Şenol Çet, şu ifadeleri kullandı: "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu görünce kahrolduk. Ama zanlıların tutuklanması içimizi bir nebze rahatlattı. Hak ve adaletin yerine geleceğine inanıyoruz. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. Adalete güveniyoruz. Caniler insanların desteği sayesinde tutuklandı."
Şule Çet'in ağabeyi Şenol Çet, olayın peşini bırakmayan ve kendilerine destek veren herkese teşükkür etti.
Yakın arkadaş olan Berk Akand (solda) ve Çağatay Aksu, olaydan sonra iki kez yakalanıp serbest bırakılmıştı.
ERKAN ÇOBAN
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