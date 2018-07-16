Kahramanmaraşlı Ahmet Demirci, geçtiğimiz yıllarda dil öğrenmek için ABD'ye gitti. Burada Türk restoranında çalışan ABD vatandaşı Ayla Mahree Martin ile tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, 2014'te ABD'de dünyaevine girdi. Sadece resmi nikah kıyan ve aradan geçen sürede Adiyo Kaya ve Aes Kuzey adında iki erkek çocukları olan çift, önceki gün Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'ne gitti. Burada Türk usulü düğün yaptı. Düğünde çocuklarıyla dans eden damat Demirci, "Burada biraz garipsenir, 'Çocuklarla düğün olur mu?' diye. Fakat fırsatımız olmadı. Çok mutluyuz" diye konuştu.
Kahramanmaraş’a Amerikalı gelin
Etiketler: ABD
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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