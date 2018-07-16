Fındıkla güçlenin

Zihinsel yorgunluğu gideren fındık, aşk hayatına da katkı sağlıyor. Enerjiyi artıran fındık, afrodizyak etkisiyle cinsel gücü de artırıyor. Fındığın faydaları şöyle sıralanıyor...
Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.
Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
Kemik ve eklemlere fayda sağlar, eklem ağrılarını, romatizmayı azaltır.
Kan şekerini kontrol etmeye yardım eder. Yani diyabet diğer adıyla şeker hastalığına yakalanma riskini düşürür.
Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı giderir.
Kansere yakalanma riskini azaltır.
Sinir sistemini korur.
Yaşlanmaya ve cildin erken kırışmasına engel olur.
Katarakta karşı koruma sağlar.
Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.
Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
Kemik ve eklemlere fayda sağlar, eklem ağrılarını, romatizmayı azaltır.
Kan şekerini kontrol etmeye yardım eder. Yani diyabet diğer adıyla şeker hastalığına yakalanma riskini düşürür.
Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı giderir.
Kansere yakalanma riskini azaltır.
Sinir sistemini korur.
Yaşlanmaya ve cildin erken kırışmasına engel olur.
Katarakta karşı koruma sağlar.
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