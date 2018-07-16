Yol Durumu
  1. Yüzde 100 ceza
  2. Kahramanmaraş’a Amerikalı gelin

la güçlenin

Fındıkla güçlenin
Zihinsel yorgunluğu gideren fındık, aşk hayatına da katkı sağlıyor. artıran , afrodizyak etkisiyle cinsel gücü de artırıyor. Fındığın faydaları şöyle sıralanıyor...

Kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.
Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
Kemik ve eklemlere fayda sağlar, eklem ağrılarını, romatizmayı azaltır.
Kan şekerini kontrol etmeye yardım eder. Yani diyabet diğer adıyla şeker hastalığına yakalanma riskini düşürür.
Bağırsakları yumuşatarak kabızlığı giderir.
yakalanma riskini azaltır.
Sinir sistemini korur.
Yaşlanmaya ve cildin erken kırışmasına engel olur.
Katarakta karşı koruma sağlar.
Etiketler: , ,
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ