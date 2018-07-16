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'da şehitler için okuyan edildi

Ergene Esenler Camii'nde görevli dün gece şehitleri için okuduktan sonra bir grup genç tarafından edildi.

Tekirdağda sela okuyan imam darp edildi!

Ergene ilçesi Esenler Mahallesi'ndeki caminin 22 yıllık ı Faruk Açıkgöz Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı gereği gecesi 00.13'te şehitler için okudu.

SELANIN ARDINDAN DARP EDİLDİ
İmam Açıkgöz, selayı okuduktan sonra camiye giren 2 kişiden İ.Ö.(22) ile aralarında tartışma çıktığını, bu sırada gencin kendisine yumruk atarak ettiğini öne sürdü. İmam Faruk Açıkgöz, konunun ardından jandarmaya, mahalle muhtarına, müftülüğe ve sendika yetkililerine bilgi verdiğini söyledi.



ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Olayı duyunca imama destek vermek amacıyla Esenler Camii'ne geldiklerini kaydeden Diyanet Sen Şubesi Başkanı Adem Yaryıkan, yaşanan olayı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını, sürecin tüm safhalarının takipçisi olacaklarını söyledi.


Jandarma ekiplerinin soruşturma başlattığı olayda hem cami imamının hem de şüpheli İ.Ö. adlı gencin ifadesinin alındığı ve savcılık sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen İ.Ö.'nün adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi 20:00
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