Ev yapımı yoğurt tüketmenin faydalarını biliyor musunuz?

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi. Araştırmada en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olan hassas bağırsak sendromu tedavisinde ev yoğurdu tüketiminin faydası araştırıldı, çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı...