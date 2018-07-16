Karadeniz'de etkili olan yağış, Rize'yi etkiledi. Rüzgarla birlikte etkili olan yağış sırasında kıyıya yakın bir noktada hortum meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 50 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika devam etti. Kıyıda yüzerken hortumu gören vatandaşlar panikledi. Korkutan hortum, şehrin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Denizde hortum paniği
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.