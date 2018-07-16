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Denizde hortum paniği

Denizde hortum paniği
'de etkili olan yağış, 'yi etkiledi. Rüzgarla birlikte etkili olan yağış sırasında kıyıya yakın bir noktada hortum meydana geldi. Kıyıya yaklaşık 50 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika devam etti. Kıyıda yüzerken hortumu gören vatandaşlar panikledi. Korkutan hortum, şehrin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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