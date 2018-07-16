Şiddetli ağrıya neden olan arpacık, göz kapaklarında olan yağ bezelerinin şişmesi ile ortaya çıkıyor. Stres, bağışıklık sisteminin düşmesi, makyajın temizlenmemesi gibi durumlar, arpacığa davetiye çıkarıyor. Çaresi ise doğal yöntemlerden geçiyor. İyice demlenmiş papatya çayını göze tonik olarak uygulandığında arpacık kısa sürede geçiyor.mizlenmemesi gibi durumlar, arpacığa davetiye çıkarıyor. Çaresi ise doğal yöntemlerden geçiyor. İyice demlenmiş papatya çayını göze tonik olarak uygulandığında arpacık kısa sürede geçiyor.
Arpacığa papatya çayı
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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