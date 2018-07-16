Yol Durumu
  1. Ah be komşu!
  2. Baharatlı yeme reflüyü davet etme

Arpacığa papatya çayı

Arpacığa papatya çayı
Şiddetli ağrıya neden olan arpacık, göz kapaklarında olan yağ bezelerinin şişmesi ile ortaya çıkıyor. Stres, bağışıklık sisteminin düşmesi, makyajın temizlenmemesi gibi durumlar, arpacığa davetiye çıkarıyor. ise doğal yöntemlerden geçiyor. İyice demlenmiş papatya çayını göze tonik olarak uygulandığında arpacık kısa sürede geçiyor.mizlenmemesi gibi durumlar, arpacığa davetiye çıkarıyor. Çaresi ise doğal yöntemlerden geçiyor. İyice demlenmiş papatya çayını göze tonik olarak uygulandığında arpacık kısa sürede geçiyor.
Etiketler: ,
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ