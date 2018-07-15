Klimalar, serinletici etkisiyle aldatıyor. Hastalıklara davetiye çıkarıyor. Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, klimaların yüz felcine neden olacağını belirtiyor. "Yüz felci yüzümüzün tek tarafındaki kasları kullanamadığımız bir rahatsızlıktır. Yüz felcine en büyük sebep soğuk havanın yüzle temasıdır. Bu hastalığın ilk ismi şoför hastalığı olarak adlandırıldı" bilgisini veriyor. Hastaların böyle durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık merkezine başvurmalarını ve tedavilerine başlanmaları gerektiğini belirtiyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor: "Vatandaşlar yüzünde bir kayma ve asimetri fark ederse bir an önce nöroloji uzmanına başvursun. Yüz felcinden korunmak soğuk çalışan klimaları yüzümüzle temasını engellemek gerekir..."
Klima felç edebilir
Etiketler: Bursa , Klimaların
- 15 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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